"112 канал" ночью обстреляли из гранатомета (фото)

В Киеве, около 3:00 ночью двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится "112 канал".

Стрелявшие скрылись с места происшествия. Полиция объявила оперативный план "Сирена" и разыскивает виновников, передает "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Зоологическая, 6. По предварительной информации, ночью двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.

В результате в стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжей части.