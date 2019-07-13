"112 канал" ночью обстреляли из гранатомета (фото)
2019-07-13 09:02
В Киеве, около 3:00 ночью двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится "112 канал".
Стрелявшие скрылись с места происшествия. Полиция объявила оперативный план "Сирена" и разыскивает виновников, передает "Информатор".
Инцидент произошел по адресу улица Зоологическая, 6. По предварительной информации, ночью двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.
В результате в стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжей части.