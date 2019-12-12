Число погибших во время пожара в одесском колледже выросло до 16

Количество погибших во время пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16. Об этом сообщили в пресс- службе ГосЧС. Таким образом были найдены тела всех, кто считался пропавшим без вести.

По состоянию на 7 утра 12 декабря спасатели продолжали ликвидацию последствий пожара. За 11 декабря были найдены тела четверых погибших, три из них еще не идентифицированы.

"Пострадало 30 человек, в больницах остаются восемь. На месте ЧП разобрали конструкции верхней части здания, экспертная группа провела замеры уровней колебания здания и ее устойчивости, убрали конструкции из арочного прохода и обеспечили проход ко внутреннему двору, установили автокран, расчистили колодец с шестого по первый этаж сектора А возле арки", - добавили спасатели.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что он мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

9 декабря директору сгоревшего колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение по служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

Во время ликвидации последствий пожара на одном из участков работы пришлось приостановить из-за угрозы обрушения перекрытия. По материалам LB.ua