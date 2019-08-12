Чоловік викрав понад 200 кг металовиробів з Чаплинської недіючої свиноферми

У Чаплинське відділення поліції звернувся власник недіючої нині свиноферми і повідомив, що з будівлі, яка не охороняється, невідомий викрав понад 200 кг металобрухту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Працівники поліції відпрацювали жителів цього села. Під підозру потрапив безробітний 30-річний чоловік. За словами місцевих жителів, він шукав бажаючих купити у нього металобрухт. Поліцейські прийшли за місцем проживання громадянина і побачили у дворі купу металобрухту. Господар пояснив, що металовироби знайшов у лісосмузі, але заявник упізнав своє майно.

Зловмисник розповів, що знав про відсутність охорони на свинофермі. Він чотири рази виносив звідти металовироби, які складав у дворі з метою їх подальшого продажу.

Відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України "Крадіжка" (карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк).