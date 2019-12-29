Ексберкутовцев отпустили и увезли из-под апелляционного суда на броневике

28 декабря, Коллегия Апелляционного суда освободили Беркутов, обвиняемых в массовых убийствах на Майдане.

Экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского, которых Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи, готовят к обмену с боевиками из ОРДЛО.

"Что ж, теперь самое главное преступление против государства и попытка госпереворота никогда не получит объективный приговор. Надеюсь, после обмена будут восстановлены прокуроры, которые вели дело и которых незаконно отстранили. И будут немедленно сняты все подозрения с Дмитрия Липового, и ему вернут карабин. Ну, а люди, которые стреляли по Беркуту - кроме вас никакой надежды на справедливость в Украине не оказалось, значит все было правильно" - написал на своей странице Юрий Бутусов.

До этого все трое находились под стражей в СИЗО.

Решение, озвученное председательствующей судьей Маргаритой Васильевой, присутствующие встретили криками "Ганьба!".

Отметим, в ближайшее время Украиной и Россией планируется обмен удерживаемыми лицами.