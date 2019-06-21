Еще 4 станции метро Киева закрыли из-за "минера"
Станции "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и пересадка на "Театральную" в Киеве закрыты на вход и выход.
"Поступил анонимный звонок о минировании!", - объясняет "Киевский метрополитен" в Facebook
"Станция "Крещатик" проверена и открыта для работы в обычном режиме", - сообщили работники метро.
Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.
"Приносим извинения за неудобства!", - отмечает столичный метрополитен.
Напомним: В последние дни поступало много сообщений о якобы минировании в разных городах Украины некоторых учреждений и ключевых объектов инфраструктуры - как то станций метро, вокзалов, аэропортов.
После проверок взрывчатых веществ не проявляли. Однако проверка - обязательна.
По материалам Українська правда