Еще 4 станции метро Киева закрыли из-за "минера"

Станции "Олимпийская", "Печерская", "Гидропарк", "Золотые ворота" и пересадка на "Театральную" в Киеве закрыты на вход и выход.

"Поступил анонимный звонок о минировании!", - объясняет "Киевский метрополитен" в Facebook

"Станция "Крещатик" проверена и открыта для работы в обычном режиме", - сообщили работники метро.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

"Приносим извинения за неудобства!", - отмечает столичный метрополитен.

Напомним: В последние дни поступало много сообщений о якобы минировании в разных городах Украины некоторых учреждений и ключевых объектов инфраструктуры - как то станций метро, вокзалов, аэропортов.

После проверок взрывчатых веществ не проявляли. Однако проверка - обязательна.

По материалам Українська правда