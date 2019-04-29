Харківському водію закинули гранату у вікно автівки

Через вибух гранати в Харкові на вул. Старо-Григорівська постраждав 45- річний житель міста Зміїв. Про це пише 112.ua з посиланням на прес-службу поліції області.

Інформація надійшла поліцейським у неділю, 28 квітня.

"Від вибуху постраждав 45-річний водій автомобіля, мешканець міста Зміїв Харківської області. Останнього у важкому неконтактному стані доправлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої і невідкладної допомоги", - сказано в повідомленні.

Внаслідок скоєння злочину, порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 ("Замах на вбивство") КК України.