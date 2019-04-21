Кровавая Пасха на Шри-Ланке. Взрывы в церквях и отелях-более 150 погибших, сотни раненых

На Шри-Ланке сегодня утром во время пасхальной службы прогремело восемь взрывов. Жертвами теракта стали 156 человек, ранения получили более 400. Факты ICTV следят за событиями в стране.

В трех церквях во время пасхальной службы и трех отелях на Шри-Ланке прогремела серия взрывов. Местами терактов стали храмы в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также гостиницы Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

Жертвами теракта на Шри-Ланке стали 156 человек, ранения получили более 400. Среди погибших есть 35 иностранцев, также пострадали четверо граждан Китая.

МИД Украины проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших. Министр иностранных дел выразил соболезнования семьям погибших.

Впоследствии, полиция сообщила, что на Шри-Ланке прогремело еще два взрыва в отеле. Жертвами стали два человека. На себя ответственность за взрывы пока никто не взял.

Местная полиция сообщает, что число жертв теракта возросло до 190 человек.

Министр обороны Шри-Ланки заявил, что властям удалось установить организаторов взрывов.

На Шри-Ланке сообщили о временном ограничении и блокировке WhatsApp, Viber, Facebook и других социальных сетей.

СМИ также пишут, что министр обороны Шри-Ланки ввел ночной комендантский час в стране с 06.00 до 18.00.

Напомним, утром 21 апреля в трех церквях и трех отелях на Шри-Ланке произошла серия взрывов.