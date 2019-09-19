"Минер" моста "Метро" попросил прощения у киевлян

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда сказала, что Алексей Белько, который угрожал 18 сентября взорвать мост Метро в Киеве, просит прощения за свой поступок.

"Первое, что я хочу передать от Алексея, он просит прощения. Просит прощения у всех, в частности, у жителей Киева за те неудобства, которые они имели вчера (18 сентября)...

Второе. Алексей нам сказал, что он не собирался подрывать мост и все, что он хотел, - это привлечь к себе внимание. Алексей говорит, что у него были проблемы с устройством на работу, с отсутствием финансовых средств, проблемы личного характера, у него были проблемы с его девушкой, поэтому сложилась такая ситуация".

Вечером 18 сентября вооруженный мужчина остановил авто на мосту Метро и угрожал его взорвать. Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано почти 5 часов. По материалам Українська правда.