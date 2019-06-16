Мощный взрыв в центре Киева разрушил 3 гаража: спасатели разбирают завалы

В Шевченковском районе Киева ночью прогремел взрыв во дворе жилого дома. Взрывная волна разрушила окна и двери в домах. Мощный взрыв разрушил 3 гаража, спасатели разбирают завалы.

Инцидент произошел 15 июня в 23:25 в Шевченковском районе на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневская во дворе трехэтажного дома. В результате взрыва разрушено 3 гаража, повреждена газовая труба и окна жилого дома, сообщает Час Пик со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По словам руководительницы пресс-службы ГСЧС Киева Светланы Водолаги, предварительно произошел взрыв газа в гараже.

На месте взрыва работают полиция и спасатели. Пока информации о пострадавших не поступало.

Как рассказали очевидцы с места события, кирпичные глыбы разлетелись на десятки метров. Повреждены несколько автомобилей, в соседних домах повылетали окна.

Жители близлежащих домов жаловались на едкий запах газа, возникший после взрыва. По информации спасателей, утечка газа произошла из-за повреждения газовой трубы.

По словам местных жителей, гаражи арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях баллоны с газом.

Для разбора завалов привлечены 50 человек и спецтехника ГСЧС.

Как заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, спасателям помогают специалисты коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения", которые разбирают завалы рухнувших гаражей.

Специалистам пока не удалось установить, какое именно вещество взорвалось.