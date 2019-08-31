На кордоні з Росією вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого загинув прикордонник

На кордоні з Росією у Харківській області вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого загинув інспектор прикордонної служби.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що прикордонний наряд Харківського загону виконував визначені завдання з довготривалим несенням служби неподалік державного кордону з Росією.

"Близько 19-ї години 30 серпня в момент перепочинку та розігріву їжі стався розрив невстановленого поки вибухового предмету. В наслідок цього військовослужбовець за контрактом отримав поранення в шию", - йдеться у повідомленні. Читайте також: У МВС прокоментували акцію проти Авакова

Зазначається, що інший прикордонник зі складу наряду негайно надав пораненому першу допомогу, повідомив у підрозділ і на місце була викликана швидка.

Дорогою до лікарні 35-річний інспектор прикордонної служби помер в автомобілі швидкої медичної допомоги.