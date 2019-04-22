На Шри-Ланке произошел новый взрыв возле церкви

Новый взрыв возле церкви произошел на Шри-Ланке.

По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный около церкви.

Местные правоохранители также сообщили, что обнаружили 87 детонаторов, оставленных на одной из автобусных станций в столице страны Коломбо. Детонаторы обнаружены в рамках поисковых спецопераций, предпринятых после серии терактов, совершенных накануне.

Тем временем власти подсчитали количество жертв. По последним данным число погибших в результате взрывов достигло 290 человек, 500 получили ранения.

Как сообщали "Комментарии", на Шри-Ланке произошли уже 8 взрывов. Из-за этого в стране введен комендантский час.

По информации администрации страны комендантский час начнется 21 апреля в 18:00 по местному времени и закончится в 06:00 22 апреля. Полиция и военные стали к усиленному патрулированию всей территории острова. По материалам "Корреспондент"