На Троещине в общежитии прогремел взрыв

В столичном общежитии, расположенном на улице Карла Маркса, 23 произошел взрыв. По предварительной информации - взорвалась граната. В результате случившегося погибли два человека - один мгновенно, а второй после прибытия медиков.

По словам свидетельницы, она вышла покурить и услышала "хлопок". Когда женщина заглянула в комнату, откуда услышала резкий звук, то увидела, что двое мужчин лежат на полу, передает "Эспресо".

На месте работала полиция, несколько бригад "скорых" и спасатели, сообщает пресс-центр Нацполиции Киева. Установлено, что погибшие работали в Киеве строителем и охранником.

У Києві поліція встановлює обставини вибуху, у результаті якого загинуло двоє осіб (ОНОВЛЕНО, ДОДАНО ВІДЕО) Близько...Publi'ee par Поліція Києва sur Samedi 16 novembre 2019

По данному факту будет открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.