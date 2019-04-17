На восстановление Нотр-Дама собрали миллиард евро

Сумма пожертвований, обещанных на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, достигла миллиарда евро. Об этом в среду сообщила газета Le Parisien.

Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции. Глава ведомства Франк Риестер также объявил в среду на своей странице в Twitter о запуске интернет-портала, через который можно сделать пожертвования на восстановление собора.

Французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино пожертвовал 100 миллионов евро на реставрацию собора Парижской Богоматери.

"Это трагедия, которая задевает всех французов. Все хотят как можно скорее восстановить эту драгоценность нашего общего наследия", - сказал он.

Еще один крупный французский бизнесмен, президент группы компаний LVMH Бернар Арно объявил, что выделяет 200 миллионов евро на восстановление Нотр- Дама.

15 апреля в центре Парижа загорелся Собор Парижской Богоматери - одна из главных религиозных святынь и исторических достопримечательностей Франции.

16 апреля пожар потушили, на его ликвидацию потребовалось около 12 часов. В тушении пожара принимали участие около 500 пожарных. Крыша, шпиль и часы Нотр-Дам де Пари полностью уничтожены, несущие конструкции собора пожарным удалось спасти.

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил видеобращение к нации и заявил о том, что тяжело переживает происходящее. Свою поддержку Франции выразили мировые лидеры.

Ряд хранившихся в соборе реликвий, в том числе терновый венец Иисуса Христа, удалось спасти