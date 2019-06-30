Наводнение в Иркутской области: подтоплены более 4000 домов, есть погибшие и пострадавшие

В Иркутской области несколько рек вышли из берегов из-за ливней - в результате подтоплены 48 населенных пунктов, более тысячи домов с населением почти в десять тысяч человек.

Известно по меньшей мере о пяти погибших. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По данным синоптиков, за три дня в Иркутской области выпало 3,5 месячной нормы осадков. Из-за этого реки Ия, Тагул, Бирюса, Чуна и Уда вышли из берегов.

Первые подтопления домов зафиксировали в начале недели. Сильнее всего от паводка пострадали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский и Зиминский районы. В двух последних МЧС прогнозирует ухудшение обстановки.

По последним данным МЧС, в зоне подтопления 48 населенных пунктов, где находятся более четырех тысяч жилых домов с населением почти в десять тысяч человек (из них более двух тысяч детей).

МЧС сообщает о пяти погибших, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Среди жертв по меньшей мере один ребенок. Известно о 351 пострадавшем, 97 из них госпитализированы.

В городе Тулун на реке Ия прорвало дамбу - МЧС приняло решение эвакуировать город. В ведомстве сообщили, что критический уровень воды в реке находится на отметке 700 сантиметров. Накануне, 28 июня, он находился на 946 сантиметрах, и вода продолжала прибывать.

В областном правительстве назвали "самой сложной" ситуацию в Нижнеудинске, где вода из реки Уда дошла до многоэтажных домов в центре города и аэродрома, который принимает и отправляет вертолеты. 26 июня в Нижнеудинске отключили электричество.

27 июня режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Иркутской области.