НП на мосту закоханих у Києві, опубліковано фото

У суботу, 6 червня, в центрі Києва чоловік влаштував суїцид: зістрибнув з Моста закоханих і впав прямо в центр жвавої траси.

Про це повідомляє Інформатор.

За даними поліції, загиблому було близько 40 років. Точні причини події поки невідомі. На місце трагедії прибула родичка загиблого, яка не змогла прокоментувати ситуацію через стресовий стан.

На місці події працює наряд патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Причини і деталі трагедії встановлюються.