Олена Сотник: Розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова на межі розвалу, підозрювані можуть опинитися на свободі

Історія з вбивством 5-річного Кирила Тлявова, у вбивстві якого підозрюють двох поліцейських на підпитку, демонструє повний провал поліцейської реформи, саботаж медиків, приховування фактів та відмазування "своїх", яке досі існує у правоохоронних органах.

Таку думку висловила народний депутат, другий номер партії Ігоря Смешка "Сила і Честь" юрист Олена Сотник. На думку парламентаря, Державне бюро розслідувань повинно публічно відзвітувати про хід розслідування, адже наразі існує загроза, що підозрювані у злочині можуть вийти на свободу, а кримінальна справа розвалиться.

Сотник вказує, що з самого початку в історії з вбивством 5-річного хлопчика, простежувалась халатність або навмисне приховування фактів, яке було як зі сторони медиків, що обстежували хлопчика, коли його з пораненням доставили у лікарню, так і зі сторони поліції, яка не звернулись до суду, щоб отримати ухвалу про примусове отримання необхідних для експертизи зразків. А це було необхідно, щоб довести, що поліцейські під час пострілів були у стані алкогольного сп'яніння.

"Тепер довести у суді стан алкогольного сп'яніння у підозрюваних на момент вчинення злочину майже неможливо, а тому є загроза, що основна обтяжуюча обставина відпаде. Більше того, відсутність змивів рук позбавляє можливості встановити, хто ж з підозрюваних здійснював постріли, тож визначити вбивцю майже неможливо. Зброю, з якої стріляли, досі так і не знайдено. Так ми стаємо свідками розвалу справи", – вважає Сотник.

Державне бюро розслідувань, яке взялось за цю справу, повинно публічно відзвітувати про його хід, адже наразі існує загроза того, що справа розвалиться, а підозрювані опиняться на волі, тим більш, що час їх перебування у СІЗО обмежений.

"Труба (голова ДБР. – ред.) і очільник Нацполіції Князєв приходили на засідання профільного комітету Верховної Ради. Я ставила їм усі ці питання і не отримала жодної конкретної відповіді. Я наполягала на допиті медиків, які не помітили або приховали факт вогнепального поранення 5-річного хлопчика. І наполягатиму надалі. Я хочу вже найближчими днями почути відповіді. Я не хочу чути "глибоку стурбованість" від МВС – я хочу чути правду про те, чому затягувалось слідство ще на початковому етапі. Князєв пообіцяв, що дисциплінарна справа з цього приводу буде розслідуватись. Чекаємо звіту", – відмітила Сотник.

Також Сотник закликала Князєва відправити у відставку екс-начальника поліції Київської області Дмитри Ценова, якого, після цього резонансного злочину, "героїчно" відправили в зону проведення ООС, яке керівництво поліції назвало "покаранням".

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому двоє поліцейських на підпитку Володимир Петровець і Іван Приходько, стріляючи з пістолета по бляшаним банкам, потрапили в п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова. Дитина через дві доби померла у лікарні.