Петра Порошенка намагалися закидати яйцями після допиту у ДБР

П'ятого президента Петра Порошенка намагалися закидати яйцями після допиту у Державному бюро розслідувань.

Допит тривав дві з половиною години. Порошенко зайшов до ДБР о 9.30, а вийшов о 12-й годині, повідомляє "Укрінформ"

Увесь цей час під будівлею ДБР тривали акції противників і прибічників попереднього президента. Коли Порошенко вийшов, його прибічники почали кричати: "Україні потрібен Порох", а противники - "Ганьба".

Противники Порошенка також жбурляли тухлі яйця в політика.

Екс-президент не дав журналістам коментарів з приводу допиту. В оточенні охорони він сів в автомобіль і поїхав.

Уперше Петро Порошенко прийшов на допит до ДБР 25 липня.

За даними голови ДБР Романа Труби, бюро має 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Порошенко.