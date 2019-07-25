Після допиту Порошенка у ДБР на нього намагались напасти

Біля будівлі Державного бюро розслідувань після допиту 5-го президента Петра Порошенка декілька осіб намагалися напасти на нього, один з них стрибнув на капот авто Порошенка.

Про це повідомляє кореспондентка Громадського.

Після допиту Порошенко сів у машину, але коли почав від'їжджати, на капот стрибнув чоловік. З ним були ще декілька осіб, між ним та охороною екс- президента виникла сутичка, один з її учасників застосував балончик з газом. У підсумку нападники втекли і Порошенко поїхав.