По факту гибели нардепа Тымчука открыли уголовное производство

По факту смерти народного депутата Дмитрия Тымчука полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс- служба ведомства.

Он уточнил, что сообщение о гибели поступило сегодня в 12:15. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

По словам главы Нацполиции, предварительно у погибшего огнестрельное ранение головы.

"Сколько было выстрелов, не могу ответить: эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Нарушена ли обстановка в квартире - осматриваем, - сообщил Князев.

Он добавил, что вся остальная информация будет предоставлена позже, когда полицейские закончат осмотр места происшествия.

"В настоящее время работает следственно-оперативная группа полиции Киева, на месте находится глава столичной полиции Андрей Крищенко. Сейчас на место происшествия для процессуальной координации прибудет руководство прокуратуры города. Подтверждаем факт смерти народного депутата, - сообщил Сергей Князев.

Со своей стороны начальник столичной Нацполиции подчеркнул, что осмотр места происшествия, тела и прочее - это кропотливая работа. До их завершения ведомство не может сообщить больше официальной информации.

Ранее в полиции назвали версии гибели Тымчука.

Также напомним, в среду стало известно о гибели Дмитрия Тымчука. Его коллега по фракции Антон Геращенко сообщил, что по предварительным данным, Тымчук случайно застрелился при чистке наградного оружия в собственном доме. О произошедшем сообщила жена Тымчука. По материалам Слово і Діло

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