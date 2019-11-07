Под Киевом подорвали авто бизнесмена Ивана Сало

Под Киевом на Житомирской трассе подорвали авто бизнесмена Ивана Сало. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Фейсбук.

"Мотоциклист подорвал Мерседес на Житомирской трассе, - отмечается в сообщении. - По Киеву и области введен план-перехват "Сирена" по розыску и задержанию черного мотоцикла BMW".

По предварительной информации, люди на этом мотоцикле взорвали машину Mercedes (AA0070MI), а именно - бросили взрывное устройство в нее.

Сообщается, что "от полученных серьезных травм один человек погиб и еще трое получили ранения. Также задело и автомобиль Lada, который двигался по Мерседесом".

"Из наших источников стало известно, что авто принадлежит Игорю Сало (директор фармацевтической компании). Погиб его охранник", - сообщили в "Киев оперативный".