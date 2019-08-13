Погода в Украине 13 августа удивит контрастами

Согласно гисметео Украина, 13 августа в западном регионе ожидаются сильные дожди и грозы. В других областях будет сухо.

Как сообщает Укргидрометцентр, 13 августа на большей части территории страны будет малооблачная погода. Только в западных областях прогнозируют ливни и грозы, передает Joinfo.ua. Запад

В западном регионе ожидаются ливни и грозы. Температура воздуха достигнет отметки +28... +33 градусов днем, ночью градусник покажет +16... +18 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Север

На Севере Украины синоптики обещают малооблачную погоду. Только в Черниговской области пройдут дожди и грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Градусник покажет +29... +33 градуса днем, а ночью - +12... +19 градусов. Восток

В восточных областях ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит +29... +32 градуса, ночью снизится до +12... +14 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Юг

В южных областях будет малооблачно. Температура воздуха составит +29... +32 градуса днем, ночью: +20... +22 градуса. Ветер южный 5-10 м/с. Центр

В центральных областях будет сухо и малооблачно. Днем температура воздуха составит +29... +32 градуса, ночью снизится до +16... +18 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Киев

В столице также будет малооблачно. Столбик термометра днем покажет +31... +33 градуса, ночью температура снизится до +17... +19 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

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