Похищенного в Коцюбинском младенца нашли

Похищенного сегодня в поселке Коцюбинском Киевской области трехмесячного младенца нашли. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Напомним, 23 октября в полицию поступило сообщение о похищении мальчика: неизвестная женщина увезла его на легковушке в неизвестном направлении.

Был введен план-перехват, ориентирование на легковой автомобиль передали патрулям Киева и области. Вскоре автомобиль обнаружили, водитель дал показания следователям.

Позже, личность похитительницы установили и задержали в Софиевской Борщаговке в ходе оперативно-розыскных действий.

Ребенок жив и невредим, в дальнейшем ее осмотрят медики. Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Коцюбинском женщина под видом волонтера украла трехмесячного ребенка. По материалам "Большой Киев".