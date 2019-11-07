Покушение на бизнесмена в Киеве: рассматриваются несколько версий

Следствие рассматривает несколько версий покушения на бизнесмена в Киеве, где в результате подрыва автомобиля погиб водитель. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктор Нечитайло, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является - предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины", - сказал Нечитайло.

Также сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к этому уголовного преступлению.

Напомним, 6 ноября в столице неизвестные взорвали автомобиль, был введен план "Сирена". Подрыв авто в Киеве было покушением на бизнесмена.

Из-за подрыва автомобиля в Киеве открыли производство.