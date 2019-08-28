Полиция расследует причину обрушения жилого дома в городе Дрогобыче

Полицейские открыли уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыче. Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Львовской области.

"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания", - рассказал и.о. начальника полиции Тарас Сабанюк.

Сотрудники ГосЧС проводят поисково-спасательные работы, задействованы все экстренные службы.

"С телесными повреждениями в больницу доставили семерых человек, количество пострадавших уточняется", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Дрогобыче Львовской области минувшей ночью из-за взрыва обрушилась часть четырехэтажного дома. Один человек погиб, семеро госпитализированы с ранениями. По материалам 112.ua