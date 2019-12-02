Полиция задержала подозреваемых в убийстве сына киевского депутата

Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Зараз із ними спілкуються оперативники та слідчі. Проводяться невідкладні слідчі дії. Нагадаємо: вчора невідомий стріляв у автомобіль, у салоні якого перебувала родина. Куля влучила у хлопчика, який від отриманих травм помер дорогою у лікарню. Для розшуку зловмисників у Києві проводили спеціальну поліцейську операцію. Всі подробиці затримання правоохоронці повідомлять згодом", - говорится в сообщении.

Напомним, 3-летний мальчик был сыном депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. По материалам Время новостей.