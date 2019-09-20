Прокуратура просит суд арестовать "минера" столичного моста Метро

Прокуратура обратилась в Днепровский райсуд Киева с ходатайством об избрании Алексею Белько, который в столице "заминировал" мост Метро, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Днепровский районный суд г.Киева сообщает, что 20 сентября 2019 года в суд поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве No12019100040007826 от 18.09.2019 года в отношении Белько А.Н., подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 УК Украины", - говорится в сообщении.

Судебное разбирательство ходатайства назначено сегодня на 14 часов.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожает оружием и изъявляет намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы неизвестного как подготовку к теракту. Около 19.40 мужчину задержали, при нем не нашли взрывчатки. При задержании мужчина сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция сняла с Белько, который угрожал взорвать мост, подозрение в терроризме.

Крищенко отметил, что Белько инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296) и ложное сообщение о минировании (ч. 2 с.259).

Говоря о мотивах совершения преступления "минером", Крищенко заявил, что в ходе переговоров он жаловался на проблемы в личной жизни, отсутствие работы и денег, и таким образом мужчина хотел привлечь внимание общества к своим проблемам.