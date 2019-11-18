Самолет, на борту которого находилась Хиллари Клинтон, экстренно сел в Нью-Йорке

Самолет авиакомпании American Airlines должен был совершить перелет из Нью- Йорка в Вашингтон

Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась экс- госсекретарь США Хиллари Клинтон, совершил экстренную посадку в Нью-Йорке из-за технической неисправности. Об этом сообщает агентство CNN.

American Airlines сообщает, что рейс 2144 из нью-йоркского аэропорта Ла- Гуардия в вашингтонский Национальный аэропорт Рейгана вернулся после того, как наземный персонал обнаружил металлический обломок.

Как отмечается, пилоты сообщили, что самолет после взлета начало трясти. Работник аэропорта увидел дым и обнаружил обломки в районе инцидента.

Также сообщается, что пассажиры рейса пересели в другой самолет и вылетели в Вашингтон. В свою очередь Хиллари Клинтон отказалась от комментариев.

По материалам https://112.ua