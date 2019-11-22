Самолёт из Стамбула совершил жёсткую посадку в аэропорту Одессы

Boeing 737 компании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Стамбул - Одесса, при посадке подломил переднюю стойку шасси.

Второе ЧП за день произошло в международном аэропорту "Одесса". Как и в случае с частным самолётом "Gulfstream 150", направлявшимся в Дубаи, у "Боинга" турецких авиалиний была повреждена стойка шасси. Однако данную ситуацию осложняло то, что проблема возникла при попытке посадить самолёт. Кроме того, приземлиться лётчикам помешал штормовой ветер.

Посадить борт TC-JGZ удалось лишь со второго захода. Из потерявшего колесо самолёта пассажиров срочно эвакуировали с помощью надувных трапов.

Сообщается, что аварийные службы одесского аэропорта сработали оперативно. Пострадавших нет. По материалам Одесский Курьер.