Суд отпустил полицейского, убившего семью с ребенком в ДТП: родственники в шоке

Виновника ДТП под Херсоном, в котором погибла семья из трех человек, в том числе девочка 10 лет, задержали, но впоследствии выпустили под залог.

"Два месяца под стражей, 192 тысячи возможность выйти под залог. Мы узнали из интернета. Мы просто в диком шоке", - прокомментировали изданию решение суда родные, которым о заседании даже не сообщили.

Отмечается, что за рулем BMW был сотрудник полиции Крыма, которая сейчас базируется на Херсонщине. Это 27-летний старший уполномоченный сектора криминальной полиции Евгений Калинин.

"Сторона обвинения подавала именно меру пресечения без права залога. Но это было решение, принятое следственным судьей. И оно было принято с правом внесения залога", - пояснила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

На данный момент прокуратура и защитник потерпевших уже подали апелляцию на меру пресечения.