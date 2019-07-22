Тотальные обыски. Силовики контрразведки СБУ проводят обыски в Кабмине, Госпогранслужбе и ГФС

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (ДКР СБУ) выявили факты завладения должностными лицами почти $6,8 млн в оборонной сфере.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Как стало известно, главная военная прокуратура ГПУ осуществляет процессуальное руководство по уголовному делу по факту завладения денежными средствами в сумме $6 739213 при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставке Государственной пограничной службе подвесной системы раннего обнаружения. Фото: ГПУ

Уголовное производство зарегистрировано по материалам ДКР СБУ.

"Прокуроры главной военной прокуратуры при оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБУ и участии сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ уже провели и проводят до сих пор в служебных помещениях Кабинета министров, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы и ГП ГХВП "СпецТехноЭкспорт" следственные действия, направленные на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству", - сообщили в Генпрокуратуре. Фото: ГПУ

Как сообщал "Журналист, в "Европейской солидарности" обыски НАБУ назвали "грязной политической технологией".