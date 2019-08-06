У Лівії дрон знищив український Іл з гуманітарним вантажем

В Лівійському містечку Місрата безпілотник атакував український вантажний літак ІЛ-76ТД в результаті чого літак знищено.

Про це повідомляє АСПІ з посиланням на слова директорки компанії- перевізника Олену Малахову.

Вантажний літак переправляв гуманітарний вантаж з Анкари в Місрату в рамках співпраці з Міжнародною організацією Червоного Хреста.

Як говорить директорка компанії, у неї є всі документи, які підтверджують законність цього перельоту.

Літак був атакований в аеропорту Місрати, під час вивантаження багажу.

Кілька безпілотників прилетіли та атакували літак.

Це сталось вночі, в 03:07 годин на місцевим часом.

За словами Малахової у операції брали участь два дрони. Один проводив відео та фотофіксацію атаки, а інших здійснював постріли, в результаті яких літак був повністю знищений.

Через 40 хв після інциденту, фото і відео з'явились на російських ЗМІ.

"Мені здається, що не обійшлось без того, що Москва підтримує незаконний уряд генерала Хафтара, який намагається захопити владу в Лівії", - сказала Малахова.

Наразі компанія перевізника зв'язується з українським консульством для переправи екіпажу в Україну.

Екіпаж складається з восьми осіб.

Сума збитків ще невідома, однак оціночна вартість літака складає 2,5 млн доларів.