У Малі внаслідок зіткнення двох вертольотів загинули 13 французьких військових

У Малі в зіткненні двох вертольотів загинули 13 французьких військових, які брали участь в операції "Бархан".

Про це йдеться на сайті адміністрації президента Франції.

Трагедія сталася ввечері 25 листопада.

Reuters пише, що зіткнулися ударний вертоліт Tigre і багатоцільовий вертоліт Cougar.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття родичам загиблих французьких військових, а також висловив підтримку французьким військовослужбовцям, які борються з ісламістами в Малі.

У рамках операції "Бархан" у Малі зараз перебувають 4,5 тис. французьких військових. У Малі 2013 року загинули 38 французьких військовослужбовців.

Нагадаємо, на початку 2019 року президент Петро Порошенко розпорядився направити до 20 військовослужбовців Збройних сил України до складу Багатопрофільної комплексної місії ООН зі стабілізації в Малі.

Миротворча місія ООН в Малі запроваджена резолюцією 2100 Ради Безпеки від 25 квітня 2013 року з метою підтримки політичних процесів у цій країні і виконання низки завдань безпеки.

Станом на листопад 2018-го там було 13,3 тис. осіб військового персоналу і 1,9 тис. осіб поліцейського персоналу. Найбільше миротворців у Малі направили Буркіна-Фасо, Чад, Бангладеш, Сенегал, Того, Нігер, Гвінея, Китай, Німеччина і Єгипет.