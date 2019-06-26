У советника Порошенко и кандидата в нардепы от ЕвроСолидарности проходят обыски

У экс-советника Петра Порошенко и кандидата в нардепы от Европейской Солидарности Юрия Бирюкова проходят обыски.

В пресс-службе политсилы решение суда об обыске назвали "циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам".

"Европейская Солидарность" расценивает обыски у Юрия Бирюкова как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии", - сказано на сайте ЕС.

В пресс-службе отметили, что Бирюков - один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным силам Украины: "его организация Крылья Феникса спасла жизнь сотням украинских военных, обеспечивая их бронежилетами и касками".

Бирюков занимает 32 место в списке ЕС, с августа 2014 года занимал должность армейского советника Порошенко.

С Бирюковым также связаны несколько скандалов: Международный фонд заподозрил его в хищении 20 млн долларов, а еще раньше его обвинили в махинациях с жильем для военнослужащих.