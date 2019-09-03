Украину накроют дожди

Вместе с тем резкое похолодание придет только в западные области Украины и больше всего пострадают Волынская, Ровенская область и Карпаты.

Остальные области региона еще могут насладиться комфортной температурой 23- 26 теплых градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня пасмурная погода будет держаться с завидным постоянством, днем возможны непродолжительные прояснения. Днем местами кратковременный дождь, гроза, Температура воздуха ночью составит 17-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 29-31 градуса.

Погода на востоке Украины ожидается сухая, без осадков. Местами возможна небольшая облачность. Ночная температура в регионе составит 11-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 28-30 градусов, в Днепре до 31 градуса.

Северные области накроет грозами и дождями. Ночью, по прогнозу синоптиков, ожидается от 15 до 17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 29-31 градуса.

На западе погода резко ухудшится, регион накроет сильными ливнями и грозами, а температура воздуха сильно упадет. Ночью в регионе будет от 13 до 17 градусов со знаком плюс. Днем ожидается от 16 до 22 градусов, в Ужгороде, Черновцах, Хмельницком и Ивано-Франковске от 20 до 25 градусов тепла.

В центральных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ночью ожидается от 15 до 17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 29-31 градуса.

На юге пройдут кратковременные дожди с грозами, сухо будет только в Херсоне и Крыму. Ночью будет от 17 до 20 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут 29-31 градус, в Херсоне до 32 градусов.

В Крыму осадки не прогнозируются, ночью 17-19 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 29-31 градуса.

Народный прогноз: 3 сентября почитается память апостола Фаддея. В прежние времена владельцы такого имени считались счастливыми людьми: Кто Фаддей - тот своим счастьем владей. Наши предки приметили: если в этот день погода ясная - будет еще четыре недели такая. В этот день можно высаживать луковицы нарциссов.