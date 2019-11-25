Уполномоченный по правам ребенка Кулеба попал в ДТП

Правоохранители сообщили, что 23 ноября около 14:00, на автодороге Киев-Одесса, вблизи села Чабаны в результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали четыре человека

Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении.

В полиции рассказали подробности аварии с участием детского омбудсмена Николая Кулебы под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.