В Азовском море массово вымерли медузы
В Азовском море произошел массовый мор медуз-корнерот, которые последнее время регулярно атаковали отдыхающих. Об этом сообщила юрист Богдана Чернявская на своей странице в Facebook.
"Как вы понимаете, это ненормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние", - отметила Чернявская.
На фото видно, что весь берег пляжа укрыт мертвыми медуза.
Чернявская подчеркнула, что из-за чрезвычайного происшествия туристам запретили купаться в море, поскольку это опасно для здоровья.
Фото: Facebook/Alla Kovalchuk
По материалам MIGnews.com.ua