В Азовском море массово вымерли медузы

В Азовском море произошел массовый мор медуз-корнерот, которые последнее время регулярно атаковали отдыхающих. Об этом сообщила юрист Богдана Чернявская на своей странице в Facebook.

"Как вы понимаете, это ненормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние", - отметила Чернявская.

На фото видно, что весь берег пляжа укрыт мертвыми медуза.

Чернявская подчеркнула, что из-за чрезвычайного происшествия туристам запретили купаться в море, поскольку это опасно для здоровья.

Фото: Facebook/Alla Kovalchuk

По материалам MIGnews.com.ua