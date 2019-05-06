В центре Киева прогремел взрыв

В В центре Киева в одной из арок ТЦ "Арена Сити", расположенная на улице Бассейная, раздался взрыв.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 11:20 в понедельник, 6 мая, со стороны PinchukArtCentre.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина забежал в арку, бросил пакет с вещами, поджег их и скрылся. Также был слышен звук взрыва, а место происшествия затянуло едким дымом.

Впоследствии работники бизнес-центра, посмотрев видео с камер видеонаблюдения, рассказали, что поджигателем была женщина в красной куртке, которая облила вещи вероятно бензином, а потом подожгла.

Отдельно сообщается, что возгорание потушили спасатели, на месте взрыва лежали обгоревшие личные вещи, в частности, дезодорант, сумка, очки, перчатки.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, к счастью, пострадавших нет