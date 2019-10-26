В центре Одессы иностранцы подрались с местными жителями: погибли два человека

В Одессе полиция задержала троих иностранцев, которые во время конфликта с местными жителями в центре города зарезали двух человек, сообщает УНИАН.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось ночью на Греческой площади.

Как отмечается, иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой.

"Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары.

Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку", - говорится в сообщении.

В ходе столкновения ранения получили три человека. От полученных ранений двое из них скончались: 28-летний житель города - на месте происшествия, 21- летний иностранец - в больнице, куда был доставлен для оказания помощи. Еще один пострадавший - 30-летний одессит - госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Приморского отдела полиции оперативно установили и задержали 24-х, 26-ти и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы как умышленное убийство (ч.2 ст.115), покушение на убийство (ст.15, ч.1 ст.115) и хулиганство (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины).