В Днепропетровской области сутки горит шахта, пострадали шесть горняков

В Днепропетровской области уже сутки тушат пожар на шахте им. Н.И. Сташкова ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь". В результате пожара пострадали 6 горняков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"10 июля в 11 час. 11 мин. в с. Марьина Роща Петропавловского района на шахте им. Н.И. Сташкова ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536 северного бортового штрека на горизонте 350 м в результате чего 6 горняков с легкими травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении. Читайте также: С начала года в пожарах погибли более тысячи украинцев, - ГСЧС

Отмечается, что на момент пожара в шахте находились 329 горняков, из них 28 на аварийном участке. Всех подняли на поверхность.

По состоянию на 7 час. 11 июля силами военизированных горноспасательных отрядов Минэнергоугля осуществляется тушение пожара, контроль рудничной атмосферы и работы по возведению взрывостойких перемычек с целью изоляции аварийного участка. По материалам Укринформ