Об инциденте в парке Шевченко полиции сообщили граждане

В Харькове разбили памятник в честь провозглашения суверенитета Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Об инциденте в саду Шевченко полиции сообщили граждане 6 мая около 08:00. На месте происшествия полицейские обнаружили поваленный и разбитый пополам памятник.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются