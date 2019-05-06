В Харькове заминировали семь гостиниц

Сегодня, 6 мая, 9:07 в полицию Харькова поступила информация о минировании 7 отелей, расположенных на улицах Шевченко, Нестерова, Копыловская, Сумская, Люсинская, а также на проспекте Гагарина и Московском проспекте .

"По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщили в отделе коммуникаций областного управления Нацполиции