В Киеве из-за пожара на птицефабрике проводят замеры воздуха

На птицефабрике "Ясенсвит" в Васильковском районе, в 30 км от Киева, произошел масштабный пожар, в столице проводятся замеры воздуха.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, площадь пожара расположенного отдельно цеха в г. Василькове на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляет 15 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Мобильная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" уже проводит замеры воздуха на Окружной дороге на наличие продуктов горения в воздухе.

Также в коммунальной службы есть стационарные посты контроля воздуха в круглосуточном режиме, отслеживающие уровень загрязнения воздуха, отметили в пресс-службе. По материалам "Аргументы и Факты Украина".