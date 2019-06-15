В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба патрульных Киева, столкнулись сразу четыре легковушки - Skoda Superb, Nissan Leaf, Hyundai Accent и Chevrolet Aveo. В результате аварии, по предварительным данным, погибли четыре человека, еще троих забрала скорая.

Источник ТСН.uа в патрульной полиции сообщил, что между Chevrolet и Skoda произошло лобовое столкновение, от чего последнюю машину буквально разорвало пополам. Также известно, что среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии.

В полиции Киева подтвердили информацию о ДТП и добавили, что авария произошла около 8:30 утра.

"Так, известно о четырех смертельных случаях и трех пострадавших. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа", - сказали ТСН.uа в пресс- службе, комментируя инцидент.

Напомним, недавно в Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Тогда в результате столкновения на трассе М-21 "Житомир - Могилев-Подольский" погибли четверо людей.

ВидеоТройное ДТП произошло во Львовской области: есть погибший

На объездной города Городок столкнулись две легковушки и грузовик, перевозивший металлопластиковые окна. По предварительным данным, 60-летний житель Львова за рулем "ЗАЗа" выезжал со второстепенной дороги на главную, и не пропустил грузовик. После столкновения у него еще врезалась "Шкода", которая двигалась сзаді.