В Киеве взорвали автомобиль крупного чиновника. Столичные правоохранители оцепили город.

В Киеве неизвестные взорвали автомобиль заместителя одного из департаментов Министерства аграрной политики.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествие произошло во дворе жилого дома по улице Демеевской. По предварительным выводам, взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное у заднего колеса автомобиля Honda CR-V. Взрывом было повреждено заднее правое колесо и задний бампер автомобиля.

Начато досудебное расследование по ст. 194 УКУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, в кафе в Хмельницкой области произошел взрыв, есть травмированные.