В Киеве закрыли половину красной ветки метро

В Киеве, 18 сентября, остановлено движение от станции метро "Днепр" до станции "Лесная" в связи с анонимным звонком о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сообщается, что красная линия метро работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

"В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено. Специалисты проводят проверку", - говорится в сообщении. По материалам РБК-Україна.