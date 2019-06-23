В Мариуполе педофил напал на 11-летнюю девочку и угрожал ножом

Мариуполе 23 июня местный житель пытался изнасиловать 11-летнюю девочку, которая шла на занятия компьютерных курсов.

Педофил напал на ребенка и угрожал ножом, сообщил на своей странице в Facebook первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Подонок под угрозой ножа завел ребенка за техническое сооружение школы No27, где пытался изнасиловать неестественным путем. Это увидел местный житель и вызвал наряд полиции", - уточнил он.

Поимке подозреваемого поспособствовали дети, которые стали очевидцами ЧП. Сообщается, что нападавшему 27 лет.

Напомним, в Киеве возле озера нашли тело мальчика, который ушел брать интервью.