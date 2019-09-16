В Одесской области столкнулись две маршрутки: 19 пострадавших

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате столкновения двух маршруток пострадали 19 человек. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 16 сентября.

Отмечается, что ДТП произошло в селе Шабо. Водитель одной из маршруток не выбрал безопасный интервал движения и столкнулся с другим автобусом.

"В результате столкновения двух маршрутных такси пострадали, предварительно, 19 человек. Их с телесными повреждениями доставили в больницу. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские, обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения.

Местное издание Думская со ссылкой на очевидцев сообщает, что столкнулись автобус No560 сообщением Одесса - Белгрод-Днестровский и маршрутка, следовавшая в Затоку. По материалам Корреспондент.net