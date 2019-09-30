В одной из многоэтажек Черкасс распылили химикаты, спасатели эвакуируют жителей

В Черкассах проводят жителей целого подъезда жилого дома после того, как в подвале пытались потравить крыс

Об этом сообщает "DsNews" со ссылкой на пресс-центр управления ГСЧС Украины в Черкасской области.

"После проведения инсектицийних работ в подвале первого подъезда жилого дома на улице Крылова, люди начали массово обращаться за медицинской помощью. Сейчас идет эвакуация пострадавших, спасатели на свежий воздух вывели 20 человек, 2 взрослых и 5-ро детей доставлены в больницы для дополнительного обследования", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что Спасатели в средствах защиты проводят по квартирный обход и эвакуацию пострадавших.

Отметим, часть людей отказались от эвакуации, они вышли на балконы и ждут, когда минует опасность.

На месте происшествия работают 6 карет "скорой медицинской помощи".