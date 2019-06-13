В Оманском заливе атаковали два нефтяных танкера

В Оманском заливе были осуществлены атаки на два нефтяных танкера.

Об этом сообщает Alarabiya со ссылкой на источники.

"На два танкера, вероятно, совершено нападение в Оманском заливе, а персонал судов был эвакуирован в четверг", - говорится в сообщении.

По словам собеседников, инцидент произошел в 45 километрах от иранского побережья. Одно судно ходило под флагом Панамы, а другое - под флагом Маршалловых Островов. Читайте также: В Камеруне боевики убили 37 человек

При этом сообщается, что судна отправили 5-му флоту США, который базируется в регионе, оповещение о бедствии на борту.

Как сообщалось, 13 мая четыре саудовских нефтяных танкера подверглись диверсионной атаке у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. По материалам Укринформ.