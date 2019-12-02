В регіонах України очікуються сильні похолодання, сильні снігопади, налипання мокрого снігу з утворенням ожеледі

За прогнозами синоптиків, найгіршою погода буде в західних областях України і на Закарпатті. Тут прогнозується мокрий сніг та його налипання.

На заході України стовпчики термометрів показуватимуть +2 градусів вдень і - 5 вночі. У центрі й на сході буде до +1, без опадів. Сухо також передбачається й на півдні. Температура повітря становитиме +8.

3 грудня погода погіршиться.

"Вдень 2 грудня в західних, Вінницькій та Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву заввишки 3-8 см. 2 грудня в Карпатському регіоні, 3 грудня вночі в центральних і північних областях, вдень у східній частині місцями сильний сніг, утворення снігового покриву заввишки 10-20 см; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий) ", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентрі.

До слова, раніше начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань заявив, що прийдешня зима в Україні відзначиться різкими перепадами погоди, на тлі досить теплої погоди, очікуються короткочасні, але досить сильні похолодання, сильні снігопади, налипання мокрого снігу з утворенням ожеледі.